النواب الأمريكي يمرر قرارا جديدا بشأن ترامب

تبنى مجلس النواب الأمريكي اليوم، قرارًا بشأن الخطوات التالية من تحقيقه بالتقصير بحق

الرئيس دونالد ترامب.



وانشق عدد قليل فقط من الديمقراطيين عن الأغلبية في التصويت بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا.



وقال النائب آدم شيف، أحد قادة التحقيق، في النقاش الذي سبق التصويت، إن القرار "يمهد الطريق للمرحلة التالية من تحقيقنا".



ورد ترامب في تغريدة، قائلًا: "أعظم حملة لتشوية السمعة في التاريخ الأمريكي!"



واتهمت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض الديمقراطيين باختيار "إضاعة الوقت في تحقيق زائف بالتقصير " بدلًا من العمل بشان تشريع لمعالجة القضايا الملحة.



وقالت جريشام "الرئيس لم يرتكب أي خطأ، والديمقراطيون يعرفون ذلك".



وأضافت أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي و" استغراق واهتمام الديمقراطيين غير المبرر بإجراء التحقيق غير القانوني بالتقصير أمر لا يضر الرئيس ترامب ؛ إنه يضر الشعب الأمريكي".