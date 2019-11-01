حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 1 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: لا تتهرب من تحمل المسؤولية، يثقل عليك العمل وتشعر بضغوط إضافية، حذار كل مجازفة مشبوهة لأنك تفتقد الحماية والحصانة كليًا.

عاطفيًا: تجنب كل من يحاول التعرض للشريك، رفّه عن نفسك وتجنب الارهاق والمشاعر السلبية وافعل ما تستطيع القيام به من دون ضغوط.

صحيًا: يكون الوضع الصحي متقلبًا بعض الشيء، وتشعر بالوحدة تسيطر عليك، وتحاول أن تتخلص من ذلك بالخروج من المنزل إلى أحد الأماكن العامة.



الثور

مهنيًا: تتركز الاضواء على إنجازاتك ونوعية عطائك، لكن لا تسمح لاحد التشكيك في قدراتك، ناقش واستفسر عن التفاصيل واستشر أهل الاختصاص قبل أن توقع أي ورقة.

عاطفيًا: انتبه الى كل كلمة تتفوه بها وكُن حذرًا جدًا من الأخطاء والمشاكل، انت في دائرة الخطر، كُن إيجابيًا ومتحفظًا تنتصر على السلبيات.

صحيًا: إن كثرة التشنجات في العضلات سببها الإرهاق المتزايد، فحاول أن تستريح قدر الإمكان وتجنب العمل لساعات طويلة.



الجوزاء

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن بداية جديدة في حياتك المهنية وتتحرر من ضغط كبير، كما يشير الى ظرف استثنائي يكون في مصلحتك.

عاطفيًا: تمارس جاذبية قصوى وتسحر القلوب وتعيش عشقًا وحبًا وتتمتع بحظ الاستمرار والثبات، وربما تتطور قصة رومنسية لتصبح أكثر جدية.

صحيًا: أنت معرض هذا اليوم لكثير من الضغوط النفسية وتوتر الأعصاب، تمهل وابتعد عن كل الأجواء السلبية التي قد تهدر سلامتك.



السرطان

مهنيًا: أترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات، وحاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم أسباب بعض التحفظ أو البعاد.

عاطفيا:ً يكون هذا اليوم مدخلًا إلى توضيح الرؤية وتثبيت الاستقرار، ويشير إلى سيناريوهات عديدة، منها عودة اللقاء والتواصل والاجتماع أو توطيد الأواصر.

صحيًا: تشعر بإرهاق جسدي، لكن إذا أصبت بأي عارض صحي فلا تهتم، أنت قوي البنية.



الأسد

مهنيًا: تتمتع بسرعة البديهة وبالقدرة على مناقشة أصعب المواضيع، يكون مزاجك صافيًا وتبدو أكثر انفتاحًا وقدرة على تبادل الرأي.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم سفرًا أو انتصارًا أو حدثًا سارًّا، يكافئك القدر بانفراج، لا تضيع الوقت الثمين، بل تحرك وخذ المبادرة.

صحيًا: دع التشاؤم والكآبة والحزن والشعور بالوحدة على حدة، وعليك الاهتمام والعناية بنفسك قبل كل شيء.



العذراء

مهنيًا: انتقال القمر الى برج الجدي الترابي الصديق يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الامور تعرف تجارب مهنية مميزة وقد يستجد ما يجعلك تعيد دراسة حساباتك وتفاوض بذكاء بعض العقود والمشاريع المهمة.

عاطفيًا: ما الفائدة من الاصطياد في الماء العكر؟ هل تريد الاساءة الى العلاقة او تهديدها بالخطر؟ لا أزمات مستحيلة وبالإمكان معالجة مختلف المسائل بموضوعية ومُرونة.

صحيًا: أنت تبحث عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي ممارسة الرياضة للمحافظة على لياقة بدنية فقدتها أخيرًا بسبب الإفراط في الطعام.



الميزان

مهنيًا: تكون مشرقًا وتساعد الحظوظ لطرح الأفكار وللمشاركة في مختلف الندوات، وتميل الى إدخال تغيير أو تجديد في حياتك الروتينية أو مظهرك الخارجي.

عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، غض الطرف عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمدة، فهو في الكثير من الأحيان لا يتقصد ذلك.

صحيًا: الغذاء الصحي مهم جدًا، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية، ويستتبع ذلك ممارسة الرياضة والتخفيف من ساعات الجلوس خلف المكاتب لوقت طويل.



العقرب

مهنيًا: تعرف لقاءً مهمًا أو معاودة لقاء يترك أثرًا لديك، ومن الممكن أيضًا أن توقع عقودًا مالية وتبدو فرحًا بما يحصل.

عاطفيًا: تبدو متحمسًا وواثقًا أكثر، وتتلقى مساعدة أو تعاطفًا، لكن عليك مراجعة نفسك وتفهم بعض الاعتراض من قبل الشريك.

صحيًا: تشعر بسعادة وفرح يعمر قلبك، النشاط الكبير يساعدك على تخطي جميع العراقيل، استغل الأيام الجيد والعطلات لتستريح من عناء العمل.



القوس

مهنيًا: تشجعك الحظوظ على الاستمرار لتحقيق غاياتك التي تقترب منها جدا تكون المعنويات مرتفعة جدا وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول.

عاطفيًا: لا يكون المال هو الحل الوحيد الذي تنشده في علاقاتك العاطفية، بل إنك تبحث عن الحلب الحقيقي الذي يشعرك بجدية الاستقرار.

صحيًا: تتمتع بصحة ممتازة وبقدرة على مقاومة الأمراض على أنواعها، ولكن هذا لا يعني الابتعاد عن ممارسة الرياضة.



الجدي

مهنيًا: سيكون بانتظارك تغييرات كثيرة اخبار سارة اجواء رابحة وممتازة وانفراجات وحلحلة وفرص للانتصار في كافة المجالات

عاطفيًا: سوء تفاهم قد يسود العلاقة بينك وبين الشريك، ويمكن أن نشهد انفصالًا أو أحداثًا طارئة تسهم في تعقدي الأمور أكثر فأكثر.

صحيًا: عليك بالتروي وبمراعاة الأوضاع السليمة، كن هادئ الأعصاب، والجأ إلى الانفراد بنفسك عند الضرورة لكي تستجمع قواك الصحية والجسدية.



الدلو

مهنيًا: تفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة، تشعر بالتعب النفسي وبعدم الاستقرار، ويصعب عليك التواصل مع الآخرين بارتياح، فتفضل الابتعاد عن الأضواء.

عاطفيًا: أحد مواليد برج الثور يكون صديقًا جيدًا لك، ويكون ذا تأثير فعال في حياتك العاطفية وخصوصًا أنه يتفهم رغباتك ومشاعرك ويساعدك على كل المستويات.

صحيًا: صحتك هذا اليوم تكون قوية جدًا خلافًا للأيام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة بل عليك أن تكون أكثر اتزانًا.



الحوت

مهنيًا: يوم جيد احتمال مناقشة أمور مالية وملفات معينة الجو الفلكي يخدم مصالحك مئة بالمئة فانت قوي جدا لا أحد يستطيع ان ينتصر عليك

عاطفيًا: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، علاقات الاجتماعية وصداقاتك في توسع وتضيف الإثارة إلى حياتك.

صحيًا: يمكن أن تشعر بقلق نفسي واضطراب يجعلانك فاقد القدرة على التركيز، لكن لا تخف، إنه مجرد يوم عابر.