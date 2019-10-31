إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمولد النبوي.. فيديو

فى اطار الأشطة الطلابية التى تعتمد على افكار جديدة ومبتكره وأشكال غير تقليدية وخارج الصندوق التى تقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، احتفلت كلية الاعلام فى الجامعة بالمولد النبوى الشريف على طريقتها الخاصة حيث انتهت وحدة المالتيميديا بالكلية من انتاج فيديو يتناول مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بعنوان "سوق الحلاوة" .

صرح الدكتور هشام عطية عميد كلية الاعلام بالجامعة أن فكرة الفيديو تعتمد فى المقام الاول على قيام الطالبة غادة توفيق بكلية الاعلام بالجامعة بجولة داخل حى السيدة زينب والتعرف على أسواق حلاوة المولد التى تنتشر فى منطقة السيدة زينب والقاء الضوء على تنوعها واهم مكونات تلك الحلوى التى تحمل اسماء متنوعة منها "الحمصية" و"السمسمية" و"الملبن" وجميعها تعتمد على انواع الحلوى الشعبية التى ارتبطت فى وجدان المصريين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف على مدى عقود طويلة.