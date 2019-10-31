الأربعاء.. أحمد ربيع يناقش "ضد مجهول" بملتقى السرد العربي

يستضيف ملتقى السرد العربي مناقشة رواية "ضد مجهول"، للكاتب أحمد ربيع والصادرة عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع، يوم الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساءً.



يناقش الرواية الدكتور حسام عقل مؤسس السرد العربي، كما يشار إلى أن هناك كيانان ثقافيان سيناقشان الرواية وهما صالون سالمينا لثقافي والحراك الثقافي، بالإضافة للملتقى.



وتدور في إطار اجتماعي سياسي حول مهندس معماري نشأ بطريقة معينة أثرت في تكوينه، فأصبح قارئا جيدا، فلم يعرف كيف ينخرط تحت دائرة من العنف، في حين أن الموقف كان يتطلب منه التدخل ولكنه انحاز لنشأته.



كما يشار إلى أن أحمد ربيع تخرج في كلية الهندسة، وصدر له من قبل رواية "أبنائي"، وهي رواية صدرت عام 2000، ويعاد طباعتها في الوقت الحالي عن دار الفؤاد، وتعد رواية ضد مجهول هي رواية ربيع الثانية.