8 نوفمبر.. بث بطولة أمم إفريقيا للشباب على "تايم سبورتس"

كشف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تفاصيل بث بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، والتي تقام في مصر خلال الفترة من يوم 8 حتى يوم 22 نوفمبر المقبل.



وقال حسين زين، إن بث البطولة بنفس طريقة بث بطولة أمم إفريقيا الماضية التي أقيمت في مصر، بنقلها أرضيًا على شاشة قناة تايم سبورتس الفضائية.



وأوضح زين، أن الهيئة الوطنية للإعلام وفّرت جميع الإمكانيات لتصوير البطولة بأفضل صورة ممكنة للمشاهد، لافتًا إلى تجهيز سيارات بث على أعلى مستوى، فضلا عن تعزيز شارة البث الأرضي في كل محافظات مصر لنقلها عبر قناة تايم سبورتس بأعلى جودة ممكنة.