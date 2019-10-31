أسعار النفط تتراجع تحت ضغط مخزونات الخام الأمريكية

تعرضت أسعار النفط لضغوط اليوم، بفعل زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وضعف نشاط المصانع في الصين، مع وجود عوامل قليلة للتفاؤل في الأفق.

وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا إلى 60.13 دولار للبرميل ماحية مكاسب سجلتها في وقت سابق. وكانت قد هبطت 1.6 بالمئة أمس الأربعاء.

لإنهاء نحو انخفاض شهري بحوالي 0.5 بالمئة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار إلى 53.78 دولار للبرميل.

وتنتهي اليوم الخميس أجل عقود أقرب استحقاق لخام برنت لتسليمات ديسمبر. وانخفضت أيضا عقود تسليمات يناير

وانكمش نشاط المصانع في الصين لسادس شهر على التوالي في أكتوبر بينما سجل النمو في قطاع الخدمات أبطأ معدلاته منذ فبراير 2016 وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 494 ألف برميل.

