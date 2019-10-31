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سامتنا بولوك.. عارضة أزياء على كرسي متحرك تهدف لنشر الاندماج المجتمعي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:24 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أصرت البرازيلية سامنتا بولوك، على تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة الأزياء، رغم تعرضها لحادث أصابها بالشلل وهي في عمر الـ 14، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن بولوك تعيش حاليا في لندن ولديها متجر خاص تقدم خلاله أزياء مختلفة للجميع.

وأشار التقرير إلى أن سامنتا تعيش على كرسي متحرك، وكان حلمها أن تصبح عارضة أزياء منذ طفولتها، وبعد الحادث صممت على تخطي محنتها ووضعت أمامها هدفا وكلها إرادة للوصول إليه، لافتة أنها واجهت العديد من المشاكل والمضايقات إلا أنها تغلبت عليها من أجل شغفها.

وقالت سامنتا إن الملابس لم تكن جميعها مناسبة لها كونها مُقعدة، لذا فكرت أنها بحاجة إلى مصممين مختصين بتصميم ملابس للأشخاص المقعدين، لتفتح متجرها الخاص وتنتج تصميمات للجميع وليس للمقعدين فقط، وذلك بمشاركة العديد من المصممين الذين شجعوها وساعدوها على تصميم الملابس والتقاط الصور الخاصة بالموديلات التي تصممها.

وترى سامنتا أن المعاناة تخلق الإبداع، وتريد ضم المزيد من المصممين المشهورين للعمل في مجموعتها كي تنشر رسالة هادفة حول المساواة والاندماج الاجتماعي.



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