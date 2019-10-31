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داعش يعترف بمقتل البغدادي وينصب زعيما جديدا
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:24 م
سارة الشلقانيطباعة
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، منذ قليل، مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم، في غارة أمريكية على ريف إدلب في سوريا، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وأكد التنظيم الإرهابي مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر.
وأكد التنظيم الإرهابي مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، منذ قليل، أن "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، أصبح زعيما للتنظيم خلفا لأبو بكر البغدادي.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، مقتل أبو بكر البغدادي داخل مخبأه في محافظة إدلب داخل سوريا، ومعه زوجتيه وعدد من معاونيه، وذلك بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والمخابرات العراقية، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل خليفته في التنظيم.
وأوضحت أنه لم يتم إخبار تركيا بأي معلومات عن العملية، رغم كونها حليفًا لها في حلف شمال الأطلسى.