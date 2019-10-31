داعش يعترف بمقتل البغدادي وينصب زعيما جديدا

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، منذ قليل، أن "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، أصبح زعيما للتنظيم خلفا لأبو بكر البغدادي.





وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، مقتل أبو بكر البغدادي داخل مخبأه في محافظة إدلب داخل سوريا، ومعه زوجتيه وعدد من معاونيه، وذلك بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والمخابرات العراقية، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل خليفته في التنظيم.



