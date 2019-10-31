توجيهات رئاسية بمضاعفة رأسمال الصندوق السيادي لتريليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة رأسمال صندوق مصر السيادي ليصل بحد أدنى إلى حدود تريليون جنيه، لافتةً إلى أنه سيتم عرض مقترح زيادة رأسمال الصندوق مرفقًا قائمة جديدة بالأصول غير المستغلة المقرر ضمها للصندوق لزيادة رأسمالها على الرئيس السيسي خلال أسبوع.



وأضافت الوزارة، في تصريحات خاصة على هامش حفل إعلان الفائزين بجوائز التميز الحكومي، أنه تم الانتهاء من حصر عدد كبير من الأصول غير المستغله منها أرض المعارض وأرض السرايا وأرض مكتبة الاسكندرية والقرية الكونية بقيمة اجمالية تخطت الـ 50 مليار جنيه حتى الآن.



وأشارت إلى أن مجلس ادارة الصندوق تلقى عدد من العروض للدخول في شراكات استثمارية من صناديق خليجية ومؤسسات دولية، بالإضافة إلى عدد من العروض من مستثمرين محليين كشركة أوراسكوم.



وأكدت الوزارة، أنه تم توفير مليار جنيه من رأس مال الصندوق من قبل وزارة المالية بالإضافة إلى الأصول غير المستغلة من أصل 5 مليار جنيه رأس مال مدفوع و200 مليار جنيه رأس مال مرخص، مشددة على أن زيادة رأسمال الصندوق لن يتطلب إدخال أية تعديلات تشريعية حيث أن الأمر يقع في حدود صلاحيات مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية.