غلق باب الطعون فى انتخابات القضاة

انتهت فى الثانية ظهر اليوم، المدة المحددة لاستقبال الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات الكلية لنادى القضاة، ولم تتلق اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة أي طعون.

وقال المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمى باسمنادى القضاة، إن اللجنة قررت فتح قبول التنازلات بدء من الثلاثاء 5 نوفمبر وحتى الأربعاء 20 نوفمبر، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، على أن تكون التنازلات شخصية أو بتوكيل رسمى.



وتجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.