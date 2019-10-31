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مصر تتقدم بتعازيها للكاميرون في سقوط 42 ضحية إثر انهيار أرضي
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:47 م
ا.ش.اطباعة
أعربت مصر عن خالص التعازي في ضحايا حادث الانهيار الأرضي الناجم عن سوء الأحوال الجوية في قرية "بامونجوم" غرب الكاميرون، مما أسفر عن وفاة 42 شخص حتى الآن.
ونقلت الخارجية- في بيان لها اليوم الخميس- تعازي جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب دولة الكاميرون الشقيق، وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت -في البيان- وقوف مصر بجانب الكاميرون لتجاوز تلك الأزمة.
ونقلت الخارجية- في بيان لها اليوم الخميس- تعازي جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب دولة الكاميرون الشقيق، وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت -في البيان- وقوف مصر بجانب الكاميرون لتجاوز تلك الأزمة.