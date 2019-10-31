بالصور.. سوما تجري بروفات حفلها بالموسيقى العربية

أجرت اليوم المطربة سوما بروفات حفلها الغنائي المقرر إقامته يوم الثلاثاء ٥ نوفمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



ومن المقرر أن تحيي سوما الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا ويشاركها في الحفل كل العازف فرات قدوري والمطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.



وتفتتح غدا الجمعة زيرة الثقافة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ28 بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وجيهان مرسى أمين عام المهرجان والمؤتمر، ويحيي حفل الافتتاح النجم محمد منير وتعد هذة المشاركة الأولى له في المهرجان.