"التخطيط" تعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز

شهد حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي 2019 وذلك بمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة السيد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل.



حيث تم إعلان الفائزين بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة لتبدأ بفئة الكليات الحكومية حيث احتلت كلية الصيدلية جامعة القاهرة المركز الأول، لتأتي كلية الطب جامعة القاهرة بالمركز الثاني، وكلية الطب جامعة المنصورة بالمركز الثالث.



وحول فئة المراكز حصل مركز أجا بمحافظة الدقهلية بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني مركز بنها بمحافظة القليوبية ليأتي في المركز الثالث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.



وعن فئة المدن فازت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بالمركز الأول ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بالمركز الثاني لتفوز مدينة رأس البر بمحافظة دمياط بالمركز الثالث.



وفيما يتعلق بفئة القرى حصلت قرية بولاق بمحافظة الوادي الجديد على المركز الأول، وقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح بالمركز الثاني ثم قرية صافور بمحافظة الشرقية بالمركز الثالث.



وفي فئة الأحياء فاز حي منتزه أول بمحافظة الاسكندرية بالمركز الأول وحي العجوزة بمحافظة القاهرة بالمركز الثاني وحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة بالمركز الثالث.



أما فيما يتعلق بالجائزة الثانية "جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية" تم الإعلان عن الفائزين بفئة مراكز خدمة المواطنين التكنولوجية ليحتل المركز الأول مركز منتزه أول وفوز مركز المعادي بالمركز الثاني، مركز مصر الجديدة لخدمة المواطنين بالمركز الثالث.



وحول فئة مكاتب الشهر العقاري فقد فاز مكتب توثيق السويس المطور بالمركز الأول ومكتب توثيق ضواحي المنيا بالمركز الثاني فضلًا عن حصول مكتب السجل العيني بالسويس بالمركز الثالث.



وعن فئة مكاتب التأهيل الاجتماعي فقد حصل مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين فارسكور بمحافظة دمياط بالمركز الأول وفاز مكتب القصير بمحافظة البحر الأحمر بالمركز الثاني كما فاز مكتب الزرقا بمحافظة دمياط بالمركز السادس.



وحول فئة مكاتب البريد أعلنت وزيرة التخطيط عن حصول مكتب بريد قنا الرئيسي بالمركز الأول، ومكتب بريد ملوي بالمركز الثاني،ومكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي بالمركز الثالث.



وفي إطار الجائزة الثالثة "جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية " فقد حصلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن موقعها الالكتروني ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة بالمركز الثاني وبوابة محافظة الشرقية بالمركز الثالث.



وفي سياق جوائز التميز الفردي وحول فئة رئيس قطاع فقد فاز السيد أمجد محمد محمد بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (وزارة النقل) بالمركز الأول وبالمركز الثاني فازت السيدة ايمان سيد أحمد قطاع التخطيط من وزارة الري ليحصل السيد أيمن عبد المنعم بمحافظة المنوفية بالمركز الثالث.



وحول فئة رئيس إدارة مركزية فاز السيد سعيد رمضان عرفه بمركز إعداد القاده بالمركز الأول والسيدة حنان شعبان مطاوع بديوان عام وزارة الإسكان بالمركز الثاني ليتحصل السيدة ليلي شحاته يوسف بوزارة الإنتاج الحربي بالمركز الثالث.



وعن فئة المدير العام فاز السيد إيهاب عماد حنفي بمحافظة أسوان بالمركز الأول، والسيدة نبيلة حسني منير بمحافظة الشرقية بالمركز الثاني، والسيد أحمد محمد عبد الرحمن بمحافظة القاهرة بالمركز الثالث.



وحول فئة مدير إدارة فازت السيدة إيناس حمدي محمود بمحافظة الشرقية بالمركز الأول، والسيد فادي محمد إبراهيم بمحافظة المنوفية بالمركز الثاني والسيد إسلام السيد رجب بمحافظة القليوبية بالمركز الثالث.



وعن جائزة الإبداع فاز السيد جمعة على أحمد بالمركز الأول عن فكرته حول نظام جديد لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما فاز السيد أحمد باتع فهمي بالمركز الثاني عن فكرة إنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) من حمأة الصرف الصحي والمخلفات، ليحصل السيد أشرف محمد النور على المركز الثالث عن فكرة فحص التوقيعات اليدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وكانت وزيرة التخطيط قد أشارت في كلمتها ببداية الحفل إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم والمستمر بين دولتي مصر والإمارات، والرغبةً في تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشتركة لتقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، موضحة أن الهدف من تلك الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يتمثل في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز.



كما أوضحت الدكتورة وزيرة التخطيط أنه تم تشكيل لجان لتقييم المرشحين من الجهات والأفراد من أفضل الخبراء المستقلين غير التابعين للجهاز الإداري للدولة تطبيقًا لمعاير الحوكمة، لتضع تلك اللجان معايير عالمية موضوعية لتقييم طلبات الترشح لجميع فئات الجائزة بمنتهى الشفافية والحيادية من خلال المراجعة وعقد الزيارات الميدانية، مشيرة إلى دور فريق جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والذي حرص على مدار ما يزيد عن عام، على نشر فكر التميز والتعريف بالجائزة من خلال حملات التوعية، حيث قام الفريق بالتوجه إلى العديد من المحافظات لعقد ورش عمل للتعريف بمعايير الترشح والحث على التقديم والمشاركة وإيضاح طريقة التقديم وتعبئة الاستمارة إلكترونيًا وورقيًا، موضحة أن إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل بلغ نحو 5 آلاف شخص من جميع أرجاء الجمهورية، بإجمالي 30 ألف ساعة تدريبية.



جدير بالذكر أنه تم استقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز، كما تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و19 مكتب تأهيل اجتماعي، 158 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، وفيما يخص جوائز التميز الفردي، تم تلقى طلبات ترشح من 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة، بالإضافة إلى تلقي عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية بلغت نحو 157 فكرة إبداعية من الوزارات ونحو 72 بحث من المحافظات في فئة جائزة الإبداع والابتكار.



ويُشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أطلقت فى يوليو 2018 جائزة مصر للتميز الحكومى فى مؤتمر حضره السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك فى إطار الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين مصر والإمارات.



شهدت الاحتفالية مشاركة عدد من الوزراء وكبار موظفي الدولة، وممثلي المؤسسات المشاركة، وعدد من السفراء والسادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات ونخبة متميزة من الإعلاميين والمسؤولين الحكوميين، وتضمن الاحتفال عرض عدد من مقاطع الفيديو مع المرشحين الفائزين بالجائزة توضح قصص نجاحهم، وكذا فيديوهات عن مراحل تنفيذ الجائزة المتمثلة في الزيارات الميدانية وورش العمل والتقييم والتحكيم.