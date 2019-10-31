بعد شائعة طلاقها.. أصالة تثير الجدل حول علاقتها بزوجها

أثارت الفنانة أصالة حالة من الجدل حول علاقتها مع زوجها المخرج طارق العريان، وذلك بعد انتشار شائعة طلاقهما بعد كشفها لخيانته لها، ونفيها لكل الأخبار التي تشير إلى الانفصال.



لكن أصالة نشرت مؤخرًا صورة لها تجمعها بأولادها وشقيقها أنس ووالدتها من إجازتها التي تقضيها في دبي، وسط غياب زوجها طارق العريان وعلقت على الصورة بالقول"عائلتي".



ودفعت الصورة المنشورة على صفحتها على موقع التوصل الاجتماعي وتبادل الصور"انستجرام" جمهورها إلى العودة لترديد إشاعة الانفصال، بسبب تجاهلها لزوجها في التعليق على الصورة المذكورة وعدم احتسابه كفرد من العائلة ليشاركهم إجازتهم الأخيرة.