تنفيذ 6631 مشروعًا لشباب الخريجين بأسيوط بتكلفة 542 مليون جنيه

أعلن علي عبدالله رئيس جهاز تشغيل الشباب بمحافظة أسيوط عن تنفيذ 6631 مشروع لشباب الخريجين وصغار المستثمرين بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والشبابية والمحلية "مشروعك" بتكلفة إجمالية بلغت 542 مليون جنيه وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.



وأكد رئيس جهاز تشغيل الشباب أن مبادرة "مشروعك" تساهم في خلق جيل جديد من المستثمرين الصغار من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر موضحًا أن المبادرة توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عن طريق مساعدة الشباب على فتح مشاريع جديدة تساعد في تحقيق التنمية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب لافتًا إلى أن المبادرة لا تهدف فقط لخفض معدلات البطالة إنما تساهم في دعم قدرات الشباب الابداعية وتنمية فكرة العمل الحر لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للشباب المتقدمين للحصول على قروض مؤكدًا على إزالة كافة العقبات التي قد تواجه المتقدمين للاستفادة من هذه المبادرة بتوفير دراسات الجدوى والدعم الفني للشباب الراغبين في فتح مشروعات جديدة بالتنسيق مع بعض البنوك المشاركة وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير وبنك الإسكندرية والتي تساهم في صرف أي تمويل مطلوب لتنفيذ المشروعات.



وأشار علي عبدالله إلى أن مبادرة "مشروعك" تواصل نجاحها بقرى ومراكز المحافظة من خلال إدارات مشروعات الشباب بالمراكز والأحياء والتي تستقبل الشباب الجاد الراغب في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لافتًا إلى أن المراكز التي شهدت إقبالًا كبيرا من الشباب على مبادرة مشروعك هي مركز أبوتيج بمعدل 1195 مشروع وبمركز القوصية 884 مشروع وبمركز منفلوط 747 مشروع وبمركز ديروط 715 مشروع وبمركز أبنوب 604 مشروع وتنوعت المشروعات ما بين تسمين ماشية وفتح محلات بيع مواد غذائية وقطع غيار أدوات كهربائية وسيارات ومستحضرات تجميل وورش تصليح وصيانة.