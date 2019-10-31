825 طالبا وطالبة يتقدمون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ

شهدت لجان تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الترشح لانتخابات مجالس اتحاد طلاب الكليات، ومجلس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ للعام الحالى 2019 ـ 2020م، إقبالًا ملحوظًا من الطلاب فى مختلف الكليات للترشح فى لجان الاتحادات الطلابية كافة.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية فى جميع الكليات وصل إلى 825 طالبًا وطالبة فى لجان الأسر، والنشاط الفنى، والنشاط الرياضى، والنشاط الثقافى، والإعلام، ونشاط الجوالة، والخدمة العامة، والنشاط الاجتماعى، والرحلات، والنشاط العلمى، والتكنولوجى، بإشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس اتحادات طلاب الكليات ومجلس اتحاد طلاب الجامعة.



وأكد "دسوقى"، فى بيان له، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور حسن يونس نائب، رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، "رئيسًا"، وتضم الدكتور ماهر أبو خوات، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق، "عضوًا"، والدكتور رشدى العدوى، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، "عضوًا"، وعلى صبرى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، "عضوًا"، والطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية عادل سعيد عبد الهادى شلبى، "عضوًا"، والطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب محمد عبد المعين محمد عبده، "عضوًا".



وأشار"دسوقى"، إلى أن الكشوف المبدئية للمرشحين ستُعلن يوم 3 نوفمبر المُقبل، ويتم تلقى الطعون وفحصها فى اليوم التالى، ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم 5 نوفمبر المُقبل، ويُسمح بالدعاية الانتخابية من اليوم التالى، وتُجرى انتخابات الجولة الأولى فى الكليات يوم 10 نوفمبر المُقبل، وتُجرى انتخابات الإعادة فى اليوم التالى.



وأوضح "دسوقى"، أن انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ستُجرى يوم 12 نوفمبر المُقبل، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى اليوم التالى، فيما تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات يوم 14 نوفمبر المُقبل.