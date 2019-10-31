"حزب الله": أمريكا مسؤولة عن "الفوضى المنتشرة" بالبلاد

حملت الكتلة البرلمانية لحزب الله الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية ما تصفه بـ "الفوضى المنتشرة" في البلاد، زاعمه أن التظاهرات اللبنانية يتم تمويلها من الخارج، حسب ما نقلته قناة "العربية".



ووفق لفيديو منشور على موقع يورونيوز، قطع المتظاهرون في لبنان صباح الخميس مجددًا طرقًا رئيسية وفرعية في مناطق لبنانية عدة قبل أن يسارع الجيش ويفتح معظمها، بالتزامن مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق أسبوعه الثالث للمطالبة برحيل الطبقة السياسية كلها.



وبعد يومين من تقديم رئيس الحكومة استقالته، لا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، في ما بدا تأخر موعد بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء سببًا رئيسيًا لإصرار المحتجّين على مواصلة حراكهم.