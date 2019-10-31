1000 خدمة رقمية مميكنة في التعاملات الإدارية والنقدية بجامعة المنيا

دعا الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أعضاء مجلس الجامعة بالوقوف دقيقة حدادًا علي روح العالم الجليل الدكتور ماهر مصطفي كامل رئيس جامعة المنيا الأسبق ورائد طب التشريح بكلية طب المنيا، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد فقيد الجامعة بواسع برحمته، ومثمنين إسهاماته وجهوده العظيمة في خدمة الجامعة والنهضة العلمية بها.



جاء ذلك في مستهل مجلس جامعة المنيا المنعقد برئاسة رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.



وصرح د."عبد النبي" أن جامعة المنيا ظهرت لأول مرة ضمن قائمة أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف USNEWS الأمريكي أحد أهم التصنيفات العالمية التي تقيس الجودة الأكاديمية للمؤسسات الجامعية استنادًا إلي عدد من المعايير المنهجية والمؤشرات لتصنيف أفضل الجامعات في النجاح الأكاديمي، وسمعة الأبحاث العالمية والإقليمية، وحجم التعاون الدولي، ومنح الدكتوراه، حيث جاءت الجامعة بالترتيب رقم 1259، مشيرًا إلي أن هذا الترتيب المتقدم جاء نتيجة لمجهودات الجامعة في إقرار مجموعة من الضوابط لحث الباحثين علي النشر الدولي بمجلات علمية مرموقة وذات معامل تأثير لما يمثله النشر الدولي من تأثير كبير بمعيار تصنيف الجامعات وتطورها وجودة التعليم والأداء البحثي بها.



ووجه رئيس الجامعة إلي توظيف كافة الاستراتيجيات والطرق والوسائل التعليمية الحديثة للنهوض بالعملية التعليمية في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبما يضمن تحقيق بيئة تفاعلية متكاملة تربط بين الأستاذ والطالب، عن طريق وضع خطة لتعميم الشاشات التفاعلية بجميع كليات الجامعة وتدريب أعضاء هيئة التدريس للعمل عليها، بما يلبي احتياجات الطالب في استيعاب أكبر قدر من العلوم والمعارف، والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في التعلم الذاتي، وذلك في إطار تحقيق المنظومة الإلكترونية والتحول الرقمي، للرقي بالعملية التعليمية ومحاكاة أنظمة التعليم العالي العالمية.



كما أكد "عبد النبي" علي الانتهاء من إعداد بنية تحتية تكنولوجية ورقمية بالجامعة تؤهلها لخوض طلابها الامتحانات الإلكترونية الموحدة بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن الجامعة وفرت قاعة كبري ومجهزة بالمكتبة المركزية تسع لأكثر من 1000 جهاز كمبيوتر، تم تصميمها طبقًا للمعايير الدولية، لاجتياز طلاب القطاع الطبي الامتحانات الموحدة بها، بما يضمن تقليل التدخل البشري وتحقيق المساواة والعدالة، بداية من وضع أسئلة الامتحانات، وبنوك الأسئلة من خلال الاستعانة بمركز القياس والتقويم ومركز تكنولوجيا المعلومات، وانتهاء بالتصحيح وإعلان النتائج، بالإضافة لتوفير أجهزة التصحيح الإلكتروني بجميع الكليات وجميع فرق كلية الحقوق التي سيتم تحويل جميع اختباراتها إلكترونيًا هذا العام، لرفع مستوى خريجي الجامعة، وخاصة خريجي كليات القطاع الطبي بما يُواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.



وأوضح رئيس الجامعة أنه استمرارًا لما تحققه الجامعة من تطور كمي ونوعي نحو التحول الرقمي بجميع تعاملاتها الإدارية والنقدية وميكنتها بالكامل؛ وصلت خدماتها إلى أكثر من 1000 خدمة إلكترونية رقمية مميكنة، مما انعكس على مستوى الخدمة المقدمة للطالب ومحاربة الفساد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 228 كاميرا مراقبة بالمدن الجامعية داخل الحرم وبمدينة الأخصاص وبالمنيا الجديدة، وميكنة جميع خدماتها، وإتاحة تطبيق الطلب المسبق للخدمة خلال 48 ساعة، هذا بالإضافة إلي نشر تطبيق جامعة المنيا علي متجر جوجل ليكون متاح لجميع الطلاب لتحميله والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة.