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محافظات

مناقشة سرعة الانتهاء من تنفيذ تعليمات التنظيم والإدارة بمطروح

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:22 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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عقد سعيد الملاح سكرتير مدينة مطروح نائبا عن اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مطروح، اجتماعا مع مديري الإدارات بمجلس المدينة لمتابعة تنفيذ تعليمات مديرية التنظيم والإدارة لإدارة الموارد البشرية بمجلس المدينة.

وناقش سكرتير مدينة مطروح، مع مديري الإدارات تعليمات رئيس المدينة بخصوص وصول من مديرية التنظيم والإدارة استثمارات ملئ البيانات الوظيفية وتوزيعها علي العاملين بالمجلس والتنبية علي سرعة الانتهاء من استثمارات ملئ البيانات قبل 4 نوفمبر 2019.

وأشار إلى أنه تم مناقشة رفع معدلات منظومة العمل وخاصة في الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين، موجها برفع تقارير دورية من مديري الإدارات حول المعوقات التي تواجه العمل لعرضها علي رئيس مجلس المدينة لتقديم الحلول السريعة لضمان تقديم خدمة متكاملة للمواطن المتردد علي مجلس المدينة.
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