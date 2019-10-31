افتتاح المؤتمر العلمي الـ18 لكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إطلاق الجامعة الثلاثاء المقبل لفعاليات المؤتمر العلمي الثامن عشر لكلية الطب البيطري بعنوان "أهمية البحث العلمي والمشاركة المجتمعية في تنمية الثروة الحيوانية محليًا وإقليميًا" ويتم عقده هو ما ينطلق ضمن سلسلة العطاء والدعم المجتمعي والتنموي والمسئولية الوطنية والعلمية التي تقوم بها الجامعة وزيادة فعالية مشاركتها في خدمة المجتمع مشيرًا إلي توظيف كل ما تملكه الجامعة من إمكانيات علمية وبشرية في تطوير كافة المجالات العلمية والنهوض بها علي النحو الأمثل.



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يستهدف نشر ثقافة البحث العلمي الجاد والهادف وإيجاد الحلول العلمية والعملية لتنمية الثروة الحيوانية إلي جانب تبادل الأفكار والدراسات بين العلماء والباحثين وذلك لتطوير الأساليب البحثية في العلوم البيطرية واستراتيجيات الوقاية من الأمراض الوبائية الوافدة من الحيوانات والطيور والأسماء، وكذلك صحة وسلامة الغذاء، مؤكدًا في ذلك علي أهمية الدور المتميز الذي تقوم به كلية الطب البيطري والمستشفي البيطري التعليمي داخل الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتعاونهم المثمر مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة في خدمة كافة الفعاليات التي تخدم البحث العلمي والمشاركة المجتمعية بمختلف تخصصاتها.



وأشارت الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر إلي مشاركة حشد كبير من الأشقاء العرب من السودان والعراق ومن مختلف الجامعات المصرية والعربية، كما يتناول علي مدي 3 أيام متتالية العديد من المحاضرات العامة والندوات التخصصية والأبحاث العلمية، وافتتاح معرض لشركات الدواء البيطري والأعلاف واللقاحات البيطرية، وجلسات علمية متخصصة للطلاب وشباب الباحثين، وكذلك يتضمن جولة ترفيهية للضيوف وزيارة معالم أسيوط.