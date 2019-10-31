العراق: إحالة ملفات الفساد للقضاء.. وتقديم مشروع قانون الانتخابات الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، منذ قليل، إحالة ملفات الفساد إلى القضاء، مشيرًا إلى أنه لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح.



وتابع، في كلمة له: "باشرنا بالعمل على وضع قانون جديد للانتخابات يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، ونتوقع تقديم مشروع قانون الانتخابات الجديد الأسبوع المقبل".



واستمرت الاحتجاجات في العراق، لليوم السادس، كما تجددت المظاهرات الطلابية في العديد من المدن، ضد الفساد الموجود بالحكومة، ولتحقيق عدة مطالب أهماه توفير فرص العمل للعاطلين ورفع مستوى المعيشة.



وطالبت 15 نقابة واتحاد، اليوم الخميس، الحكومة، بتقديم استقالتها فورا، واختيار مرشح مستقل لفترة انتقالية، بالإضافة إلى وقف إجراءات الحكومة القمعية ضد المتظاهرين، والكشف عن قاتليهم ومحاسبتهم.