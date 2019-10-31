رد قوي من احمد فلوكس على الساخرين منه بسبب "الممر"

نشر الفنان أحمد فلوكس مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع "فيسبوك "، وهو يتدرب من داخل الجيم، ويعتبر رسالة قوية للمتنمرين ورد على موجة السخرية التي تعرض اليها.



وتعرض "فلوكس"، لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدوا حماسه الزائد بعد دوره في فيلم "الممر"، مشيرين إلى أنه لم يحارب بالفعل بل إن الأمر كان مجرد تمثيل.



يذكر أن فلوكس شارك في فيلم "الممر" بشخصية جندي ضمن جنود الجيش المصري، والذي سيستشهد في نهاية الأمر، بعد تصديه لهجمات العدو.