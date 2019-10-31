طرح 4 أغنيات جديدة لهشام عباس من ألبوم "عامل ضجة"

طرحت اليوم شركتا " عالم الفن ومزيكا " للنجم هشام عباس 4 أغنيات حديثة من ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "عامل ضجة" والأغنيات -Lyrics Videos- على "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية.



الأغنيات هى "بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وأغنية "انا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب،



وأغنية "السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.



وأغنية "حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.



وكانت شركة مزيكا وعالم الفن قد طرحتا خلال الفترة الماضية 7 أغنيات بشكل منفرد من البوم عامل ضجة للفنان هشام عباس.