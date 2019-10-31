7 سيارات إطفاء لإخماد حريق شركة أدوية في أكتوبر

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شركة أدوية في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية في مدينة 6 أكتوبر، فتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

