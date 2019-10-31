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7 سيارات إطفاء لإخماد حريق شركة أدوية في أكتوبر
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:58 م
حسام التمساحطباعة
سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شركة أدوية في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية في مدينة 6 أكتوبر، فتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية في مدينة 6 أكتوبر، فتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.