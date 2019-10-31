خبير يوضح العائد الاقتصادي من مصنع الكيماويات الوسيطة

‎قال على الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتحرك نحو قطاع هام للغاية وهو الصناعة وبحث كيفية رفع مساهمته في الاقتصاد المصري.



‎وأوضح "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستثمر بقوة في مشروعات متعلقة بشكل واضح بحياة المواطن ومنها صناعات الكيماويات الوسيطة حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي ويتم زيادة التصدير.



‎وأضاف أن الرئيس السيسي طالما أكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الصناعة والاستثمار حتى يتحقق الهدف المنشود بزيادة معدل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر خلال الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال والمؤشرات الاقتصادية وبالتالي هي رسالة للمستثمرين بالداخل والخارج للمشاركة الفعالة في جميع القطاعات.