مدبولي: مضاعفة القيمة المالية لجوائز التميز وتحويلها لالزامية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاحتفال بإعلان الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي يعد حدث محفز للجهاز الإداري للدولة وجميع العاملين به، معلنا عن مضاعفة القيمة المالية لجوائز التميز بمختلف فئاتها بدءا من العام المقبل مع تحويلها إلى جائزة إلزامية وليست طواعية لتشجيع المنافسة وقيم التميز بين كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.



وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، أن إطلاق الجوائز يتزامن مع مرحلة فارقة في تاريخ مصر تسعى خلالها لاستكمال خطط طموحة لتحقيق التنمية الشاملة ومواصلة اجراءات الإصلاح بدعم من قيادة سياسية تتسم بالشجاعة ووعي شعبي يقف ورائها.



وعلى صعيد الاصلاح الاقتصادي، لفت مدبولي، الس ان مصر حققت معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.6% هو الأعلى منذ 11 عام، وخفض البطالة إلى حدود 7.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي وهو ادنى معدل منذ عقود.



وتابع كما قطعت شوط كبير في تهيئة بيئة الاعمال والتوسع في مشروعات البنية التحتيه وفي مقدمتها اطلاق صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى الدخول في شراكات مع صناديق الاستثمار العالمية في قطاعات الاتصالات والطاقة والصحة والسياحة.



كما تبنت الدولة خطة شاملة للاصلاح الإداري وقد تم صياغتها من الاستفادة من الخبرات العميم ارتكازا على محور الاصلاح التشريعي وتحسين الخدمات الحكوميو وبناء قواعد البيانات وتأتي جارة مصر للتميز انعكس رؤية الدولة لتعزيز روح المنافسة وتشجيع الافكار الإبداعية لتسهم في جهود عملية الانتقال للعاصمة الجديدة.