الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 03 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

مدبولي: مضاعفة القيمة المالية لجوائز التميز وتحويلها لالزامية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
محمد ابراهيم- أميرة ممدوح
طباعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاحتفال بإعلان الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي يعد حدث محفز للجهاز الإداري للدولة وجميع العاملين به، معلنا عن مضاعفة القيمة المالية لجوائز التميز بمختلف فئاتها بدءا من العام المقبل مع تحويلها إلى جائزة إلزامية وليست طواعية لتشجيع المنافسة وقيم التميز بين كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، أن إطلاق الجوائز يتزامن مع مرحلة فارقة في تاريخ مصر تسعى خلالها لاستكمال خطط طموحة لتحقيق التنمية الشاملة ومواصلة اجراءات الإصلاح بدعم من قيادة سياسية تتسم بالشجاعة ووعي شعبي يقف ورائها.

وعلى صعيد الاصلاح الاقتصادي، لفت مدبولي، الس ان مصر حققت معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.6% هو الأعلى منذ 11 عام، وخفض البطالة إلى حدود 7.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي وهو ادنى معدل منذ عقود.

وتابع كما قطعت شوط كبير في تهيئة بيئة الاعمال والتوسع في مشروعات البنية التحتيه وفي مقدمتها اطلاق صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى الدخول في شراكات مع صناديق الاستثمار العالمية في قطاعات الاتصالات والطاقة والصحة والسياحة.

كما تبنت الدولة خطة شاملة للاصلاح الإداري وقد تم صياغتها من الاستفادة من الخبرات العميم ارتكازا على محور الاصلاح التشريعي وتحسين الخدمات الحكوميو وبناء قواعد البيانات وتأتي جارة مصر للتميز انعكس رؤية الدولة لتعزيز روح المنافسة وتشجيع الافكار الإبداعية لتسهم في جهود عملية الانتقال للعاصمة الجديدة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

أيمن بهجت قمر يعلق على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

قصة 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد زيارة مقبرة "توت عنخ آمون"

منذ يوم

الوزراء: صرف تعوضات لأسر ضحايا ومصابي حوادث بئر العبد الإرهابية

منذ حوالي 3 ساعات

أمام الناس.. شاب يطلق النار بسلاح آلي على صديقه في الدقهلية (فيديو)

ads

الصور

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

الأكثر قراءة

قصة 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد زيارة مقبرة "توت عنخ آمون"

النواب: أولوية قصوى لتنفيذ رسالة السيسى لمواجهة الشائعات

"التعليم" تعلق على ظهور حالات "تيفويد" بالمدارس

"الإنتاج الحربى" تكشف حقيقة أسعار السيارات الكهربائية المتداولة

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

5 أسباب وراء الإصابة بسرطان الكلى

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء يضاعف جوائز مصر للتميز الحكومي لتحفيز العاملين بالدولة

"فعلها على تويتر" .. محمد صلاح "المصاب" يعيش أكثر لحظات الرعب

السعودية توقع مع مصر اتفاقية لشراء الطاقة

غرفة الصناعات الغذائية: ثبات أسعار حلوى المولد النبوى

منوعات

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

افضل رجيم للتخلص من الكرش في اسبوع

كيفية تنسيق اللون الاحمر الغامق موضة ملابس شتاء 2019-2020

كشكول

1204 مرشحا لانتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا

جامعة القاهرة تفوز بجائزتين لأفضل كلية في مصر

"الجوكر وعلاء الدين".. هكذا يحتفل المصريون بالهالوين (صور)

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

حرامي وديكتاتور.. أيمن نور يرهب العاملين بقناة الشرق

خصصت 24 مليون دولار.. مساعي قطر لتحسين صورتها أمام أمريكا

أمريكا تتوقع تقارب بين داعش والقاعدة.. وخليفة "البغدادي" خلال أيام

كيف ساعد أردوغان زعيم داعش أبو بكر البغدادي قبل مقتله؟


زيت وسكر

نائب وزير “الزراعة”: فتح أسواق جديدة لتصدير الخيول المصرية

“الصحة” تُعلن بشرى سارة بشأن توفير ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفيات

اعتداء جديد على طبيب بمستشفي حلوان العام

شروط الحجز بالوحدات المطروحة ضمن الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذهاب حزب الله.. وعودة الحريرى
جلال حمام
بن لادن والزرقاوى والبغدادى.. ليسوا آخر القائمة
د.مينا بديع عبدالملك
ستون عامًا على رهبنة فرانشسكا وتشيشيليا
صفوت البياضي
الشكر.. لغة العالم
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة تحتفى بشباب ٣ دفعات من "إبدء حلمك"

ثقافة أسيوط تناقش "أنواع الطاقة ومصادرها"

7 ملايين لاستكمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة

"قرار رقم 40" قصائد حب لـ محمد نزير الحمصي

صفحتنا ع الفيس بوك