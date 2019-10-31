برلمان العراق يرفع جلسته لحين حضور رئيس الحكومة

أعلن مجلس النواب العراقي، رفع جلسته منذ قليل، لعدم حضور رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".



من جانبه، قال رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، إنه متى سيحضر رئيس مجلس الوزراء أو من يمثله إلى قاعة الجلسات، ستكون الجلسة علنية وتنقل بشكل مباشر للرأي العام.



يأتي ذلك فيما شارك عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين في تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها، مشيرة إلى مقتل متظاهر عراقي وإصابة 50 آخرين خلال التظاهرات في بغداد.



وفي سياق متصل، يجتمع الرئيس العراقي برهم صالح، مع الكتل السياسية في البلاد، وسط أنباء عن توافق على تعديلات دستورية وانتخابات مبكرة.