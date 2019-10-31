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عالم

الانتخابات المبكرة تعقد "بريكست".. و31 يناير آخر فرصة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:41 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين ومنار أحمد
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انتهى شهر أكتوبر ولم تنجز بريطانيا أي جديد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولم تحصل سوى على تأجيل رابع ينتهي يوم 31 يناير المقبل، فعلى الرغم من نجاح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في إقناع بروكسل بالصفقة لم ينجح في إقناع مجلس العموم، وبدلاَ من ذلك يتجه المجلس لانتخابات عامة مبكرة في شهر ديسمبر.

وقالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أنه كان من المفترض أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر كما تعهد مرارًا وتكرارًا جونسون.

وتابعت أن جونسون قال خلال شهر سبتمبر أنه يفضل أن يكون ميتًا في خندق بدلًا من طلب تأجيل الخروج، ووعد بأن يفعل ذلك يوم 31 أكتوبر مهما كلفه الأمر.

وأضافت أن المملكة أمامها وقت للخروج في أي وقت قبل 31 يناير، إذا ما تمكنت الحكومة بإقناع مجلس العموم بالصفقة في الوقت المناسب، إلا أن مع إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 12 ديسمبر فإن هذه الفرصة شبه معدومة.

وأشارت إلى أنه إن لم يتغير شئ بعد الانتخابات، فإن المملكة في طريقها للخروج بدون صفقة يوم 31 يناير، وهو أسوأ كابوس قد يواجههوا البريطانيون.

وأوضحت أنه في حال كانت المملكة غادرت اليوم الخميس مع الصفقة التي وافق عليها بروكسل، كان الأمر سيتغير كثيرًا، فهناك فرصة كبيرة للمرحلة الانتقالية وكان من الممكن التفاوض بشأنها في إطار الانسحاب.

وقال البروفيسور أليكس دي رويتر، مدير مركز دراسات Brexit بجامعة برمنجهام سيتي، "لا أعتقد أن الشخص العادي سوف يلاحظ أي شيء مختلف في يوم الخروج".

وتابع "ولكن من وراء الكواليس، من المحتمل أن يكون هناك الكثير من العمل لا يزال مستمرًا".

وأكدت الصحيفة أنه من المقرر أن تستعد الحكومة للمحادثات التالية وربما الأصعب هو التفاوض على اتفاقيات تجارية مفصلة للعلاقة المستقبلية بعد الفترة الانتقالية.

وقال البروفيسور دي رويتر، إن هناك فرصة جيدة لأن تكون المملكة المتحدة "متأخرة في الجدول الزمني" عندما يتعلق الأمر بالكم الهائل من العمل الذي يجب القيام به.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة أعدت "عملية يلوهامر"، لمواجهة حالات الطوارئ والتي قد تحدث نتيجة سيناريو الخروج بدون صفقة، ولكن مع التأجيل وقرار الانتخابات تم إيقاف العملية.

وتابع دي رويتر: "ما يحتمل أن يحدث في أي صفقة هو أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في تطبيق نظام تعريفة شامل مع مرور الوقت للتجارة من المملكة المتحدة، وبمرور الوقت سيكون لذلك أكبر تأثير على الشركات في المملكة المتحدة".

وأضاف "في هذه الحالة سيشعر المواطن العادي بتأثيرات الخروج المزعجة، مع وجود تأثير تراكمي مع مرور الوقت قبل أن يتم الشعور بالآثار الحقيقية لأي صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
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