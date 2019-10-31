محمد الحلو يشارك هشام عباس الغناء في "شريط كوكتيل"

يشارك المطرب محمد الحلو الغناء مع صديقه الفنان هشام عباس خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "شريط كوكيل"، المذاع على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.



وشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة التي يكشفها محمد الحلو لأول مرة، بالإضافة إلى تقديمه باقة مميزة من أجمل أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور، ويكشف عن خطته الفنية المقبلة.



برنامج "شريط كوكتيل"، يذاع يوم الخميس من كل أسبوع، عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين؛ للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدي الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات؛ لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغاني في الاستوديو.



من ناحية أخرى، يطرح هشام عباس ألبوم "عامل ضجة" بشكل منفرد حيث يطرح كل اسبوع أغنية، ويأتي ألبومه الجديد بعد غياب دام 9 سنوات عن إصدار الألبومات الغنائية منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش"، والذي أنتجته شركة "روتانا" عام 2009.