تيار المستقبل اللبناني يناشد مؤيدي الحريري بالتعاون مع الجيش

ناشد "تيار المستقبل" اللبناني، مناصري رئيس وزراء لبنان السابق، ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، مناصريه، بضرورة تجنب محاولات الاستفزاز والامتناع عن إغلاق الطرق والتعاون مع الجيش وقوى الأمن في الحفاظ على النظام العام بالبلاد.



جاء ذلك خلال ترأس الحريري، اجتماع المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" الذي انعقد ظهر اليوم الخميس، في بيت الوسط، بحضور جميع أعضائه، وناقش في خلاله التطورات الميدانية للانتفاضة الشعبية بلبنان.



وشدد المكتب السياسي لتيار المستقبل اللبناني، في بيان له، على "الهوية الوطنية للحراك الشعبي في كل المناطق، وهو الحراك الذي حقق نقلة نوعية في ‏المسار الوطني اللبناني ونجح بقوة في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء‎."‎



ونوه البيان إلى ردود الفعل الشعبية التي رافقت استقالة الحريري، من رئاسة الحكومة، والالتفاف الشعبي حوله في العاصمة بيروت ‏والعديد من البلدات والمدن اللبنانية.



وناشد "تيار المستقبل" المناصرين في كل المناطق التجاوب مع نداءات ‏"الحريري"، بأن يلتزموا موجبات السلامة الوطنية، وتجنب محاولات الاستفزاز والامتناع عن إغلاق الطرق ‏والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية في المحافظة على الهدوء والنظام العام‎.‎



واختتم البيان قائلًا: "إن "تيار المستقبل" يتطلع للنجاحات المطلبية والسياسية الوطنية التي حققها الشباب اللبناني في كل الساحات، ويتوقف ‏أمام الدور الاستثنائي والمميز الذي اضطلعت به فتيات ونساء لبنان في تقديم أرقى الصور عن مشاركة المرأة في ‏الحراك الشعبي."‏