الأنبا مكاريوس يشارك في لقاء خدام كنائس ابوقرقاص

أقامت ايبارشية المنيا وابوقرقاص لقاء لخدام كنائس ابوقرقاص تحت عنوان " أنظر الي الخدمة التي قبلتها، "وذلك مساء أمس، وذلك برعاية وحضور الانبامكاريوس الاسقف العام بالمنيا وابوقرقاص"، وألقى الأنبا مكاريوس خلال اللقاء محاضرة عن الخدمة.



يذكر أنه قد حضر اللقاء 37 أب كاهن من كهنة كنائس مركز ابوقرقاص و1200 خادم وخادمة من كنائس ابوقرقاص.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الاقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك او سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن الماكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول الماكولات البحرية والاسماك، فيما عدى يومي الأربعاء والجمعة.