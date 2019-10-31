لغز اختفاء صغير "اللاما" من حديقة الحيوان

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، عن لغز اختفاء حيوان "لاما" من داخل حديقة الحيوان بالجيزة، حيث تبين اختفائه داخل قفص حيوان آخر.



كشفت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن قسم الجيزة تلقى بلاغًا من "محمد" 42 سنة، مشرف أمن بشركة برايت ستارز والمسئول عن تأمين حديقة الحيوان بالجيزة، يفيد باختفاء حيوان "لاما" حديث الولادة 7 أيام.



تم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، وبالفحص تبين سلامة القفص فتم مناقشة العاملين وعقب 48 ساعة من البحث تم العثور على صغير اللاما محشورًا في قفص الظبي الصحراوي "أبو عدس".



تم تحرير محضر بالواقعة.