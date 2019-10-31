رانيا يوسف تحتفل مع صناع فيلم "صندوق الدنيا" (صور)

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور تجمعها مع الفنان صلاح عبدالله وصناع فيلم صندوق الدنيا عبر حسابها على موقع" إنستجرام".



وظهرت رانيا يوسف رفقة صناع العمل وهى تقوم بتقطيع التورتة، فيما تواصل تصوير فيلم "صندوق الدنيا".



يذكر أن العمل يدور حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.