هوك: إيران أنفقت 16 مليار دولار بسوريا والعراق

حذر المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك، من ممارسات إيران في المنطقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى اليمن وسوريا والعراق، مؤكدًا أن شعب إيران هو الأجدر بالأموال التي ينفقها النظام لتنفيذ سياساته في الدول العربية.



وقال "هوك" خلال حديثه مع شبكة "العربية.نت" اليم الخميس، إن إيران تسعى لتحويل جماعات الحوثي إلى قوة لتهديد المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن ما تحاول إيران فعله باليمن اليوم هو ما فعلته في لبنان قبل 40 عامًا.



وأوضح المبعوث الأمريكي، أن إيران تهدف إلى تحويل سوريا إلى منطقة وصل مع "حزب الله"، لافتًا إلى أن طهران أنفقت في سوريا والعراق، ما يقرب من 16 مليار دولار كان شعبها أولى بها.