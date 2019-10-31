المضادات الصاروخية اللبنانية تتصدى لطائرة إسرائيلية مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي اللبنانية، باتجاه طائرة إسرائيلية مسيرة، مشيرًا إلى أن الطائراة لم تصب، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



من جانبه، قالت وسائل إعلام لبنانية، إنه تم إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان، حسبما نشرت شكبة "سكاي نيوز" البريطانية.



وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أعلنت أن الطيران الاسرائيلي حلق في علو منخفض فوق القطاع الغربي للبلاد، حتى وصل إلى اجواء مناطق الناقورة، وفوق البحر.



واستمرت الاحتجاجات في لبنان للأسبوع الثالث، داخل بعض المدن، من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية، ورحيل الحكومة الحالية بأكملها، فيما أعاد الجيش اللبناني، فجر الخميس، فتح العديد من الطرق الرئيسية التي أغقلها المحتجون، وكذلك تم فتح المدارس والجامعات في بعض المناطق.