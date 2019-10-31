"الأرصاد" تنصح المواطنين لتجنب نزلات البرد

قدم الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عدة نصائح لتجنب نزلات البرد خلال موسم الخريف.



ونصح شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، التي تميل للشتوية، ومتابعة النشرة الجوية بشكل يومي، مع شرب المياه قبل النزول في الصباح الباكر، خاصة للأطفال الصغار لعدم الإصابة بنزلات البرد واحتقان الزور.



وحذر قائدي السيارات من الشبورة المائية واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور والقيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية الكثيفة، خاصة على الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.