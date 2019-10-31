تركيا تتفاوض لإطلاق سراح 18 أسيرًا من الجيش السوري

أكدت وسائل إعلام تركية أن أنقرة وافقت خلال محادثات مع موسكو على إعادة 18 أسيرا من الجيش السوري الحكومي، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".



وكانت القوات التركية قد اشتبكت منتصف الأسبوع الجاري لأول مرة مع القوات السورية الحكومية المدعومة من الجيش الروسي في إحدى بلدات مناطق الشمال السوري، وأسفر الاشتباك عن مقتل 6 جنود سوريين وإصابة العشرات وسقوط آخرين في الأسر.



ويأتي الاشتباك التركي مع الجيش السوري في انتهاك واضح لاتفاقية سوتشي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، لوقف إطلاق النار في سوريا وعدم الاحتكاك بقوات الجيش السوري الحكومي، وأن تظل الشركة العسكرية الروسية فاصل بينهما.