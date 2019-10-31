براين هوك: سنواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك، إن هجوم إيران على منشآت أرامكو مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى مباحاثات أمريكية مع مجلس الأمن حول كيفية الرد على هجمات أرامكو.



وأضاف "هوك" خلال حديثه مع "العربية.نت" اليوم الخميس، أن مجلس الأمن عليه دور كبير لكشف حقيقة هجمات إيران على أرامكو، وصرح: "خلال زيارتي الحالية للسعودية ناقشنا التحقيقات حول هجوم أرامكو، وزدنا عدد قواتنا في السعودية بعد الهجوم".



وأوضح المبعوث الأمريكي: "رصدنا تورط عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في أوروبا في عمليات إرهابية"، مضيفًا: "أعلنا تأسيس آلية مع بنوك سويسرا تسمح بتصدير مواد إنسانية وطبية لإيران".



وتابع: "نتطلع إلى خطوات عراقية باتجاه الابتعاد عن الاعتماد على إيران اقتصاديًا"، مشيرًا إلى أن نظام إيران ضعيف اقتصاديًا اليوم بسبب العقوبات مقارنة مع وضعه قبل عامين.



وذكر هوك، أن إيران استهدفت السعودية من الشمال وتستهدفها من الجنوب عبر الحوثيين، مؤكدًا أن العقوبات على إيران بسبب سلوكها المزعزع في المنطقة، وتسببت في انهيار قطاع النفط فيها، مضيفًا: "خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفًا".



وشدد قائلًا: " نستهدف برنامج إيران الصاروخي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وسنواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد".