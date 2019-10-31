تحيا مصر: سلمنا 240 أسرة منازل في الفيوم مع مراعاة الكفاءة

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم تسيلم نحو 240 منزل في 5 قرى بالفيوم ضمن مبادرة "إعمار القرى الأكثر احتياجا"، موضحا أنهم يعملون على ادخال الفرحة والبهجة على الأسر المصرية المستهدفة من تلك المبادرة.



وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع علي فضائية "ten"، أنه يتم العمل في مركزي طامية، وسنورس بمحافظة الفيوم على رفع كفاءة المنازل بهم، خاصة قبل حلول فصل الشتاء، وهو ما يحدث به من موجات أمطار وسقيع قد تؤثر على الأهالي هناك.



وأوضح متحدث صندوق تحيا مصر، أنهم عملوا على رفع كفاءة 7264 منزل العام الماضي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حيث تعمل الدولة على اشراك منظمات المجتمع المدني في العمل.