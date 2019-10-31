1777 طالبًا وطالبة بجنوب الوادي يترشحون لانتخابات الاتحادات الطلابية

أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، الانتهاء من فتح باب الترشيح لانتخابات الاتحادات الطلابية، وسط أجواء حماسية من الطلاب.



وانهت مكاتب رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة وفرعها بالبحر الأحمر من تسجيل استمارة الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية المزمع إقامتها في خلال شهر نوفمبر المقبل حيث شهدت كليات الجامعة اقبالا من الطلاب على الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وبلغ عدد المترشحين 1777 طالب وطالبة من كليات طلاب الجامعة بقنا والبحر الأحمر فروعها.



وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات للطلاب الراغبين في الترشح لخوض انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة وذلك بعد صدور قرار رسمي من الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بتشكيل لجنة للأشراف على الانتخابات للاتحادات الطلابية بكليات الجامعة المختلفة.



وأوضح أن عدد المتقدمين من الطلاب لخوض الانتخابات بلغ 1066 طالب و711 طالبة وأشار "بدران" سوف يتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الاحد الثالث من نوفمبر وتلقي الطعون وفحصها يوم الاثنين الرابع من نوفمبر أما اعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر.