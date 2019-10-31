وصول أعضاء اللجنة الدستورية السورية إلى اللأمم المتحدة بجنيف

وصل أعضاء اللجنة الدستورية السورية الـ150، يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني (50 عضوا من كل جهة) إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف قبل قليل لبدء اليوم الأول من اجتماعاتهم عمليا.



وتجتمع اللجنة الدستورية السورية على مستوى جميع الأعضاء، اليوم الخميس، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر المشاركين والاقتراحات المتعلقة بسير العمل وتخطيطه، على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة المعنية بالصياغة والتي تتألف من 45 عضوا (15 عضوا من كل جهة) مع بداية الأسبوع المقبل لتكون البداية العملية الحقيقية والخطوة الأولى نحو إعداد دستور سوري جديد أو إجراء تعديلات أو إصلاحات على الدستور الحالي.



يشار إلى أنه تم أمس الأربعاء افتتاح أعمال اللجنة وألقى خلاله الرئيسان المشتركان للجنة من الحكومة والمعارضة، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسن، كلمات رسمت الخطوط العريضة لما سوف تستند إليه اللجنة في عملها الفترة القادمة.