الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 03 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

التخطيط: الانتقال إلى العاصمة الإدارية فرصة ذهبية للإصلاح

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:40 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح - محمد إبراهيم
طباعة
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عملية الإصلاح الإداري ليست مسؤولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات، مضيفة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة ذهبية للإصلاح، إلا أنها في الوقت ذاته تمثل تحديًا يتطلب إعدادًا جيدًا، لأن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، لكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة والتي تعد أحد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في حفل إعلان الفائزين بجوافز مصر للتميز الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تدخر جهدًا أو مالًا لتدريب القيادات الشابة الواعدة، حيث تم تدريب نحو 25 ألف موظف في عام واحد، في برامج متعددة داخل مصر وخارجها بالتعاون مع أرقى المؤسسات التدريبية المحلية والعالمية.

وأكدت أن الإرادة السياسية هي المحرك الرئيسي لأي إصلاح وهي الداعم الحقيقي لاستمرارية مشروعات هذا الإصلاح، ولولا رعاية القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لما كانت لكل هذه الانجازات أن تتحقق بهذه السرعة.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفريقها على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر، مؤكدة الحرص على استمرار الشراكة الإستراتيجية في ملف مراكز الخدمات الحكومية المتميزة بكل من القاهرة وأسوان، وملف بناء القدرات الحكومية والذي تم من خلاله تدريب نحو ثلاثة آلاف موظف حكومي في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية واستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.

وهنأت الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في عامها الأول، قائلة لهم: "كونوا قدوة لغيركم، وسفراء للتميز في جميع أرجاء مصر حتى نصل إلى جهاز إداري كفء وفعال يُعلي من رضاء المواطنين، أما من لم يحالفهم الحظ أقول لهم إن التميز رحلة فيها صعود وقد يكون فيها أحيانًا هبوط ولكن نهايتها سعيدة دائمًا، إن كل المتميزين عبر التاريخ مروا بمراحل صعبة في بدايتهم إلا إنهم تغلبوا على الصعوبات ونجحوا وأصبح لهم قصص ملهمة. إن الخسارة لا تحدث للإنسان إلا إذا توقف عن المحاولة، فأعملوا واجتهدوا وثابروا".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

أيمن بهجت قمر يعلق على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 18 ساعة

بالصور.. انهيار عقار بمنطقة باب الوزير في القاهرة

منذ يوم

5 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منذ يومين

حقيقة انتشار الالتهاب السحائى بمدارس العمرانية

ads

الصور

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

الأكثر قراءة

قصة 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد زيارة مقبرة "توت عنخ آمون"

النواب: أولوية قصوى لتنفيذ رسالة السيسى لمواجهة الشائعات

"التعليم" تعلق على ظهور حالات "تيفويد" بالمدارس

"الإنتاج الحربى" تكشف حقيقة أسعار السيارات الكهربائية المتداولة

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

5 أسباب وراء الإصابة بسرطان الكلى

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء يضاعف جوائز مصر للتميز الحكومي لتحفيز العاملين بالدولة

"فعلها على تويتر" .. محمد صلاح "المصاب" يعيش أكثر لحظات الرعب

السعودية توقع مع مصر اتفاقية لشراء الطاقة

غرفة الصناعات الغذائية: ثبات أسعار حلوى المولد النبوى

منوعات

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

افضل رجيم للتخلص من الكرش في اسبوع

كيفية تنسيق اللون الاحمر الغامق موضة ملابس شتاء 2019-2020

كشكول

1204 مرشحا لانتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا

جامعة القاهرة تفوز بجائزتين لأفضل كلية في مصر

"الجوكر وعلاء الدين".. هكذا يحتفل المصريون بالهالوين (صور)

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

حرامي وديكتاتور.. أيمن نور يرهب العاملين بقناة الشرق

خصصت 24 مليون دولار.. مساعي قطر لتحسين صورتها أمام أمريكا

أمريكا تتوقع تقارب بين داعش والقاعدة.. وخليفة "البغدادي" خلال أيام

كيف ساعد أردوغان زعيم داعش أبو بكر البغدادي قبل مقتله؟


زيت وسكر

نائب وزير “الزراعة”: فتح أسواق جديدة لتصدير الخيول المصرية

“الصحة” تُعلن بشرى سارة بشأن توفير ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفيات

اعتداء جديد على طبيب بمستشفي حلوان العام

شروط الحجز بالوحدات المطروحة ضمن الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذهاب حزب الله.. وعودة الحريرى
جلال حمام
بن لادن والزرقاوى والبغدادى.. ليسوا آخر القائمة
د.مينا بديع عبدالملك
ستون عامًا على رهبنة فرانشسكا وتشيشيليا
صفوت البياضي
الشكر.. لغة العالم
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة تحتفى بشباب ٣ دفعات من "إبدء حلمك"

ثقافة أسيوط تناقش "أنواع الطاقة ومصادرها"

7 ملايين لاستكمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة

"قرار رقم 40" قصائد حب لـ محمد نزير الحمصي

صفحتنا ع الفيس بوك