مصر تتولي رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية الدور الذي تقوم به الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التعاون الوطني والإقليمي والدولي ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير عملها وتعزيز قدراتها وتمكينها من حسن الاضطلاع بالمهام المناطة بها وذلك طبقا لمبادئ باريس.



جاء ذلك بمناسبة تولي جمهوريه مصر العربية رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر 2019.



يذكر أن الشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان (NANHRI) تعد كيانًا إقليميًا جامعًا، وتضم اربعة وأربعين ( 44) مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا، وتضطلع بدعم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا وتعزيزها علاوة علي تسهيل التنسيق فيما بينها، وكذلك مع الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.