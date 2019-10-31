أحمد داوود يجهز لعمل سينمائي جديد

علم "الدستور" أن الفنان أحمد داوود يستعد لخوض أولى بطولاته المطلقة من خلال عمل سينمائي ينتمي لأفلام الرعب والخيال العلمي.



وأضاف مصدر لـ"الدستور" أن فريق العمل يعقد جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية، والاتفاق مع الفنانين المشاركين بالعمل وجاء على رأسهم الفنان إياد نصار والفنان محمود حافظ، وجاري ترشيح باقي أبطال العمل.



ومن المقرر أن يبدأ "داوود" في تصوير الفيلم خلال شهر ديسمبر المقبل على أن يعرض خلال موسم صيف عام 2020 المقبل، والذي يكون مفاجأة غير متوقعة لجمهوره، وسيعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وأكد المصدر أنه متلف تمامًا عن أحداث فيلم "122" حيث أن العمل الجديد لا يوجد به مشاهد دموية مثلما ظهر بفيلم "122".

