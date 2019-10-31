مصادر: البابا تواضروس في خلوة روحية ينهيها السبت

قالت مصادر كنسية لـ"الدستور" إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بدأ خلوة روحية بمقره البابوي في مركز اللوجوس بدير "القديس الأنبا بيشوي العامر" بوادي النطرون.



وأضافت المصادر أن البابا تواضروس سيعود إلى مقره الباباوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، السبت المقبل.



وتأتي خلوة البابا تواضروس الروحية عقب جولة رعوية مطولة ببلاد المهجر شملت دول فرنسا وبلجيكا والنمسا.



وأوضحت المصادر أن دير الأنبا بيشوي يستعد حاليًا لاحتضان 3 مناسبات من أكبر مناسبات الكنيسة في نهاية العام وهي سيمينار مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، وعيد جلوس الباباوين الراحل شنودة الثالث والذي يحل في 14 نوفمبر، وتواضروس الثاني بابا الكنيسة الحالي والذي يحل في 18 من الشهر نفسه.