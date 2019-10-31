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اقتصاد

اليورو يصعد أمام الدولار ويسجل خسائر مع باقي العملات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:07 م
جريدة الدستور
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صعد اليورو أعلى 1.11 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، لكنه سجل خسائر ملحوظة أمام بقية العملات الرئيسية وسط بيانات اقتصادية بالإضافة لقرار أكبر بنك مركزي حول العالم.

وتأتي قوة العملة الأوروبية الموحدة أمام الورقة الخضراء على خلفية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام قبل أن يلمح لوقف مؤقت لعمليات الخفض، الأمر الذي أضعف من أداء الدولار.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي بالتقديرات الأولية على أساس سنوي لكنه ارتفع بأكثر من المتوقع على أساس فصلي.

ومن جهة أخرى، واصل معدل التضخم في منطقة اليورو تباطؤه خلال الشهر الحالي في حين استقر معدل البطالة في الشهر الماضي عند أدنى مستوى منذ يوليو 2008.

وعلى صعيد آخر، يغادر رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" منصبه بعد 8 سنوات في المنصب لتحل محله "كريستين لاجارد" والتي تبدأ فترة ولايتها غدًا الجمعة.

وارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة هامشية 0.09 % ليسجل 1.1161 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (اليورو-الين الياباني)، فشهد هبوطًا بنحو 0.4% لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 120.87 ين.

وشهد اليورو انخفاضًا مقابل العملة البريطانية بنسبة 0.3%، لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8619 إسترليني، كما تراجع أمام الفرنك الفرنسي بأكثر من 0.1% مسجلًا 1.1019 فرنك.
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