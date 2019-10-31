وصلة رقص لزوجة تامر حسني على إنستجرام (فيديو)

وتحرص بسمة على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني تظهر فيه بصحبه شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري،علي خاصية الستوري عبر حسابها علي موقع "إنستجرام".وظهرت برفقة أصدقائهم وهي ترقص مع شام على أنغام "عيش بشوقك" لزوجها، وظهر المخرج حسام الحسيني معهم.