وزير الخارجية يلتقي دارسي دورة الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، الدفعة 49 من دارسي دورة الدفاع الوطني لأكاديمية ناصر العسكرية، بحضور اللواء أركان حرب الدكتور بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والمشاركين من المصريين والوافدين من الدول الشقيقة من السعودية والإمارات والكويت والأردن وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين واليمن والسودان وكينيا وتنزانيا وباكستان.

‪ ‬

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري ثمّن خلال اللقاء الدور الهام الذي تضطلع به أكاديمية ناصر العسكرية في تأهيل وتنمية قدرات وخبرات خريجي الأكاديمية من الكوادر العسكرية والمدنية لخدمة أوطانها في المجالات المختلفة ومواجهة التحديات، فضلًا عن الجهود التي تبذلها من أجل توثيق الروابط مع الأكاديميات والهيئات العلمية المماثلة على الصعيدين العربي والدولي.

‪ ‬

وأضاف حافظ أن شكري استعرض خلال اللقاء محددات السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي يحتم ارتباط أمنها القومي بالعديد من الدوائر الخارجية، وهو الأمر الذي يتطلب دوما انتهاج سياسة خارجية نشطة لتأمين المصالح الوطنية.



وفي هذا السياق، استعرض الوزير شكري ملامح وتوجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه الملفات المختلفة، وخاصة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب، فضلًا عن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وكذا أخر مستجدات ملف سد النهضة الأثيوبي.

‪ ‬

هذا، وأعقب ذلك نقاشًا مفتوحًا مع الحضور حول عدد من الموضوعات، كما قام اللواء فريد في نهاية اللقاء بتسليم الوزير شكري درع الأكاديمية، فيما قام وزير الخارجية من جانبه بتسليم درع الوزارة إلى مدير الكلية.