إجراءات حصول أصحاب المعاشات على تخفيضات تذاكر السفر والسكة الحديد

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه فى إطار حرصها على رعاية أصحاب المعاشات فقد تم إنشاء دور رعاية لأصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات، ويشترط لقبول صاحب المعاش بالدار، أن يكون قادرًا على خدمة نفسه، وأن تكون قيمة المعاش مناسبة لقيمة إشتراك العضو، كما أنه تم تخفيض أجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50% مرتين سنويا لكل منها ذهابا وعودة، و تخفيض 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما التابعة للقطاع العام، بالإضافة إلى تخفيض 50 % من رسوم دخول الأسواق والمعارض التى تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، و تخفيض 20% من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا يقل الفوج عن 15 فردًا ، فضلا عن تخفيض أجور السفر على طائرات شركة مصر للطيران 5 % للرحلات الخارجية، 10 % للرحلات الداخلية.



وأضافت الوزارة، أنه وفقا لاعانة العجز فهى تستحق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم، وتقدر بـ 20% من قيمة ما يستحقه شهريًا من معاش عن الأجر الأساسى.



وعن إجراءات الحصول على الخدمة، أشارت إلى أنه بالنسبة لتخفيض أجور السفر يجب علي صاحب المعاش أن يتوجه إلى إدارة الرعاية الإجتماعية أو مكتب الصندوق التأميني المختص الواقع فى دائرته محل إقامته، وذلك للحصول على خطاب موجه لهيئة السكك الحديدية، لإستخراج تذكرة السفر المخفضة، وذلك بعد تغيير المهنة بالبطاقة العائلية إلى " صاحب معاش".



أما بالنسبة لتخفيض أسعار دخول المسارح يجب على صاحب المعاش التوجه إلى إدارة العلاقات العامة لقطاع المسرح بالعنوان 27 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة، وذلك للحصول على بطاقة دعوة مخفضة، وبالنسبة لقطاع الفنون الشعبية، فقد تقرر عمل بطاقات دعوة مخفضة لأصحاب المعاشات، يمكن الحصول عليها من ذات العنوان السابق.

