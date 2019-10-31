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ياسمين عبدالعزيز تشعل "إنستجرام" بمقطع فيديو
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:49 م
هدير شعراويطباعة
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى علي موقع "إنستجرام".
وظهرت ياسمين عبد العزيز فى مقطع الفيديو ببرنامج "سناب شوت" وهى داخل سيارتها، بصحبة صديقتها، وهي تبرز أنوثتها من خلال بعض الحركات بوجهها.
يذكر أن أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية كان مسلسل "لآخر نفس"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019.
وظهرت ياسمين عبد العزيز فى مقطع الفيديو ببرنامج "سناب شوت" وهى داخل سيارتها، بصحبة صديقتها، وهي تبرز أنوثتها من خلال بعض الحركات بوجهها.
يذكر أن أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية كان مسلسل "لآخر نفس"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019.
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